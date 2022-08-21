«الغرف التجارية»: أسعار طن الحديد مستقرة.. والأسمنت بـ1300 جنيه

مع زيادة إنشاء المباني وزيادة العقارات، واتجاه الكثير من الأشخاص إلى شركات التطوير العقاري والاستثمار في العقارات، اتجهت أنظار الكثير من المواطنين حول أسعار مواد البناء خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت.

وتشهد أسعار مواد البناء الكثير من التحركات وفق أسعار مدخلات الإنتاج، والمواد الخام، وغيرها من المتغيرات التي قد تؤثر على أسعار مواد البناء، وسعر الحديد والأسمنت بشكل خاص.

استقرار أسعار مواد البناء

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء بشكل عام تشهد حالة من الاستقرار، إلًا أن هناك تغيرات طفيفة في عدد من المواد موضحًا أن هناك استقرار في أسعار الحديد في السوق المصري سواء في سعر أرض المصنع أو سعر المستهلك النهائي.

وأضاف «الزيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الحديد سجلت استقرارًا خلال هذه الفترة دون تحرك كبير، حيث سجل سعر الطن في أرض المصنع من 17 ألف جنيه إلى 17 ألف و600 جنيه للطن، بينما سجل سعره للمستهلك النهائي مبلغ يتراوح من 17 ألف و500 جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن أسعار الأسمنت من 1300 إلى 1400 في أرض المصنع، حيث تختلف الأسعار على حسب جودة المنتج والشركات المصنعة، وسجل السعر النهائي للمستهلكين مبلغ يتراوح من 1500 إلى 1600 جنيه.