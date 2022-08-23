سفير باراجواي: استمتعت بزيارة أسوان وشرم الشيخ وأسرتي تحب المأكولات المصرية

قال السفير «فيكتور هوجو بيني باربيارو»، سفير جمهورية باراجواى بمصر، إنه بدأ حياته العملية بالعمل السياسي، حيث انتخب نائبًا في البرلمان ببرجواي، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي، متابعًا أنه عمل في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل.

سفير باراجواي: سعيد بعملي في مصر

وأضاف «باربيارو»، في حوار مع الإعلامية سارة نور الدين ببرنامج «موعد في السفارة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنه سعيد بعمله في مصر، مشيدًا باستقبال الشعب المصري، لافتًا إلى أن باراجواي بلد غير ساحلي لا يطل على أي بحار ويقع في قلب أمريكا الجنوبية، إلا أنها تحتوي على نهرين وهما نهر بارانا ونهر باراجواي، كاشفًا عن دور هذين النهرين في تمتع باراجواي بقوة كهربائية هائلة، حيث يوجد سدان على كل نهر.

استخدام 13% فقط من إنتاجها للكهرباء

وأوضح سفير جمهورية باراجواي بمصر أن دولته تستخدم من 10% إلى 13% فقط من الطاقة الكهربائية التي تنتجها، وتقوم بتصدير الفائض وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات، إضافة إلى أن باراجواي تعمل على تصدير الكهرباء النظيفة.

باراجواي ثالث أسطول نهري في العالم

وكشف «باربيارو» عن الموقع الاستراتيجي لدولة باراجواي كونها تربط بين المحيطين الهادي والأطلنطي، وهو ما جعلها حلقة وصل لتوصيل البضائع، مشيرًا إلى أن باراجواي هي ثالث أسطول نهري في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى دور ثقة الشعوب بها وبإنتاجها، منوهًا بأن وجود الشلالات والأنهار يعد أهم أسباب جذب السياح لباراجواي.

سفير باراجواى: أحب الكباب والكفتة ونجلي يحب الكشري

وأشار سفير جمهورية باراجواى بمصر إلى سعادته بزيارة مدن ساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وكذلك مدن أثرية مثل أسوان والأقصر، لافتًا إلى حب أسرته للمأكولات المصرية حيث يفضل هو وزوجته المشويات المصرية وبخاصة «الكفتة والكباب»، كاشفًا عشق نجله «للكشري».