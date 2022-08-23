مطار الغردقة يستقبل 12 ألف سائح أجنبي على متن 79 رحلة طيران

كشف جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي، وصول 79 رحلة طيران تقل 12 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمة من مطارات أوروبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى.

الغردقة تستقبل 12 ألف سائح

قال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق والمنتجعات السياحية، استعدت لاستقبال 12 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، على متن 79 رحلة طيران تصل مطار الغردقة، اليوم الثلاثاء، قادمة من مطارات أوروبا، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة بفنادق الغردقة

أكد جمعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتعاش حركة السياحة وتنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق الغردقة، إذ تأتي السياحة الالمانية في مقدمة الأسواق السياحية، وتليها السياحة التشيكية والبولندية.

وأضاف أن الغردقة تعيش أزهى عصورها في الصيف الحالي، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الخارجية وارتفاع معدلات السياحة الداخلية، وإجازات الصيف، مؤكدا أن الحجوزات السياحة الداخلية الصيف المقبل، بدأت مبكرا من قبل شركات ومكاتب السياحة، نظرا للإقبال على شواطئ الغردقة.

واشار جمعة، إلى أن الغردقة تمتلك حوالي 200 فندق ومنتجع سياحي، تمتد عبر الشواطئ بطول 40 كيلو متر، على طول الساحل بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا، حتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.