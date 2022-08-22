تفاصيل جوائز التميز الحكومي 2022 في أسوان.. الفئات وطريقة التقديم

أطلقت محافظة أسوان، الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي 2022، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، موضحة أن هناك جوائز فردية وأخرى للجهات المتميزة.

وأوضحت أن تلقي طلبات الترشيح وتسليمها للمكتب الفني بديوان عام المحافظة، لدى منسق الجائزة، على أن يغلق باب الترشح للجائزة في 20 سبتمبر المقبل، ليعقب ذلك مرحلة التقييم في شهر أكتوبر 2022، ويمنح الفائزون جوائز عينية، عبارة عن شهادات تقدير، وأيضا جوائز مالية وفقا لكل فئة.

جوائز التميز الحكومي بأسوان 2022

جائزة التميز الحكومي 2022 بأسوان، تتضمن 7 فئات، كالتالي:

أولا: جوائز التميز المؤسسي:

1- جائزة الجهة الرائدة، التي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز - - مدينة - قرية).

2- جائزة الفئات المتخصصة (تمكين المرأة - ذوي الهمم - كبار السن).

3- جائزة الوحدة المتميزة (المراكز التكنولوجية).

4- جائزة المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

5- جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي.

ثانيا: التميز الفردي:

وأعلنت محافظة أسوان، أيضا، جوائز التميز الفردي، التي تتمثل في الآتي:

1- جائزة القيادات المتميزة.

2- جائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل موظفة حكومية، وأفضل فريق عمل حكومي.

تكوين حهاز إداؤي كفء

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مسابقة التميز الحكومي، تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تقضى بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية، وإيمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي بما يتواكب مع خطة الدولة في هذا الشأن، للارتقاء بمصرنا الحبيبة.

أضعف عطية، إن «جائزة أسوان للتميز الحكومي»، تهدف إلى مواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، مما يشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، ويرسخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، والذى تجنى ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعما للتنافسية المؤسسية، والعمل بروح الفريق، تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد، بل أيضاً على مستوى المؤسسات.