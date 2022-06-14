سيمون: كنت جريئة في بدايتي الفنية.. وأريد المحافظة على تاريخي

قالت الفنانة سيمون، إنها لم تعد جريئة مثلما كانت فى بدايتها الفنية، حينما ظهرت لأول مرة فى مسيرتها الفنية، خلال حفل غنائي مع الفنان مدحت صالح.

سيمون: أصبح لديّ تاريخ أقلق عليه

أعربت سيمون لـ«الوطن» عن حالتها النفسية، بعد إحياء أول حفل لها كبير منذ 15 عاما في الساقية، قائلة: «لا أكذب عليك، أنا الآن أقل جرأة مما كنت فيه حين ما ظهرت، حيث إنني فى الماضي لم يكن لدي أى اهتمام، ولم يكن يفرق معي أي شىء، لكن الآن ربما على أن أقلق على استقبال الناس لي، لأني أصبح لدي تاريخ من الأغنيات وأريد المحافظة عليه».

سيمون عادت بأغنية الروح الفرفوشة

عادت سيمون للساحة الفنية، بعد غياب دام لمدة 15 عامًا، من خلال تقديمها أغنية «الروح الفرفوشة»، التي طرحتها بنهاية شهر فبراير الماضي، واعتبرتها مزيجا من أغنيات التسعينيات والأغنيات المعاصرة، وهي من كلمات هشام قباري، ألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف الوسيمي.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيمون، مسلسل قيد عائلي في العام 2019، إذ قدّمت دور أماني، والمسلسل من بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد رياض، بوسي وغيرهم.

كانت سيمون، أحيت حفلا غنائيا كبيرا في ساقية الصاوي لتقديم أهم وأشهر أغنياتها التي عرفت بها خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، ومن المقرر أن تعمل حاليا على تسجيل عدة أغنيات جديدة، لطرحها خلال الفترة المقبلة.