مزايدات ومناقصات علنية جديدة في الإسكندرية.. المواعيد وشروط الاشتراك

أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح عدد من المزايدات والمناقصات العلنية العامة، وذلك عبر الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات»، أبرزها استغلال الشواطئ والجراجات.

المزايدات العلنية العامة في الإسكندرية

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، فإن المزايدات والمناقصات جاءت كالتالي:

- يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، تبدأ الجلسة بعملية استغلال شاطئ «شط إسكندرية» الشرقي السياحي بنطاق حي العجمي، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

- جلسة يوم الأربعاء 31 أغسطس، عملية استغلال شاطئ السرايا العام «تشغيل ليلي» بنطاق حي المنتزه أول، المنفذ خلال الفترة النهارية، فور انتهاء تعاقده والألعاب المائية وبيع الخردوات، وقيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

- جلسة يوم الأحد 4 سبتمبر المقبل، طرح عملية استغلال جراج أبي العباس بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية، وقيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.

- جلسة يوم الاثنين 5 سبتمبر، لعملية حق استغلال موقف انتظار سيارات فتح الله سموحة بنطاق حي شرق، قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.

- جلسة يوم الثلاثاء 6 سبتمبر، لعملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط، وقيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.

- جلسة يوم الأربعاء 7 سبتمبر، لعملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الإبراهيمية بنطاق حي وسط، بقيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.

- جلسة يوم الخميس 8 سبتمبر، لعملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الشهر العقاري بنطاق حي الجمرك، وقيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.

مواعيد وشروط المناقصات العامة في الإسكندرية

- جلسة يوم الأحد 4 سبتمبر، طرح عملية شراء الاحتياجات السنوية لورشة المضخات بمركز التدريب وقسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، قيمة التأمين المؤقت 13750 جنيها، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

قواعد التقديم على مناقصات ومزايدات في الإسكندرية

- يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.

- يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات، وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- بالنسبة للمناقصة العامة يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.