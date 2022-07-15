مزايدات علنية جديدة في الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات» بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة ويمكن تقديم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بمبنى ديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة.

عمليات المزايدات العلنية

جلسة يوم الثلاثاء 2022/7/19:

عملية استغلال منفذ شاطئ جليم وبيع الخردوات بنطاق حي شرق وقيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الأربعاء 2022/7/20:

عملية استغلال منفذ بيع على شاطىء المندرة المجاني وبيع الخردوات بنطاق حي المنتزة ثان، وقيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الأثنين 2022/7/25:

عملية حق استغلال أماكن الانتظار في محيط مستشفى جمال عبد الناصر والمواساة بنطاق حي وسط، وقيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

عملية حق استغلال أماكن الانتظار في ميدان زويل وشارع حافظ إبراهيم بنطاق حي وسط، قيمة التأمين المؤقت 15 آلاف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الثلاثاء 2022/7/26:

عملية حق استغلال أماكن الانتظار في شارع العشرين، بجوار مرور أبيس بسموحة، بنطاق حي شرق، وقيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

عملية حق استغلال أماكن الانتظار أمام وبجوار وخلف مبنى وادي دجلة «القباري السريع» بنطاق حي غرب، وقيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الأربعاء 2022/7/27:

عملية حق استغلال أماكن الانتظار أمام النساجون الشرقيون وبنك عودة بالطريق الصحراوي بمحرم بك بنطاق حي وسط، قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

مواعيد التسديد

يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

كما تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وآخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.