«معلومات الوزراء»: «الجفاف.. أزمة جديدة تهدد الاقتصاد الأوروبي»

نشرت القناة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديوجراف معلوماتي حمل عنوان «الجفاف.. أزمة جديدة تضرب الاقتصاد الأوروبي»، قبل قليل.

وقال «معلومات الوزراء»، في الفيديوجراف، إنّ القارة الأوروبية تمر بواحدة من أسوأ فترات الجفاف في تاريخها، حيث انخفضت مستويات المياه في أهم الأنهار الأوروبية ومن بينها أنهار «الراين»، «الدانوب»، ما ينذر بكارثة تهدد حركة الملاحة، والزراعة، والصيد، وإنتاج الطاقة في أوروبا، بحسب فيديو «المركز».

النقل البحري.. 80 مليار دولار من حجم الاقتصاد الأوروبي

وأوضح «المركز»، أن هناك تداعيات كثيرة للجفاف، بينها أن النقل النهري يمثل أهمية كبيرة لحركة التجارة داخل الدول الأوروبية، حيث تنقل الأنهار والقنوات ما يزيد عن طن لكل فرد مقيم بالاتحاد الأوربي، وتساهم بنحو 80 مليار دولار سنوياً في حجم الاقتصاد.

وأشار إلى أن الأنهار مهمة في مزيج الطاقة بالدول الأوروبية، وخصوصاً الطاقة الكهرومائية، كما أن الجفاف يسبب انخفاضاً في مستويات المياه، وحجم حمولة «صنادل النقل».

ارتفاع الحرارة والظروف الجافة من المتوقع أن تقلص مساحات الذرة والأرز وعباد الشمس

وشدد «معلومات الوزراء»، على أن هناك ارتفاعاً لدرجات الحرارة، والظروف الجافة، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على المحاصيل في أوروبا، وتقليص مساحة الذرة، وعباد الشمس، والأرز.

ولفت إلى أن السلطات الإيطالية حذّرت من تعرض ثلث إنتاجها الزراعي لخطر الجفاف بسبب نقص المياه، ومن المتوقع أن يتأثر الإنتاج السمكي، ما يعرض آلاف العاملين في القطاع لخطر فقدان وظائفهم.