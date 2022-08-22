«معلومات الوزراء»: 169% زيادة في قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 6 أشهر

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديد بعنوان «169% زيادة في قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بالنصف الأول من العام المالي الحالي»، وذلك في إطار زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمصر، ضمن القمة العربية الخماسية في مدينة العلمين، بين مصر والإمارات والأردن والعراق والبحرين.

الاستثمارات الإماراتية في مصر

وسلّط الإنفوجرافيك الضوء على أبرز ما جاء في بيان حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث سجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر زيادة بنسبة 169% بالنصف الأول من العام المالي الحالي، وبلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021/2020.

قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، مسجلة 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022، وكذلك ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 69.5% خلال الربع الأول من 2022، مسجلة 576.7 مليون دولار.

قيمة الواردات المصرية من الإمارا

فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 19%، مسجلة 642.9 مليون دولار.