زراعة 9700 شتلة مثمرة في الشرقية ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والجاري تنفيذها في قرى مراكز ومدن المحافظة، تسير على قدم وساق لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن، والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار

وطالب محافظ الشرقية، المجتمع المدني بمشاركة الجهاز التنفيذي، بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجارية في قرى مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وكذلك لتحسين نوعية الهواء.

الانتهاء من زراعة 9745 شتلة أشجار مثمرة

ومن جانبه، أشار المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة في الشرقية، إلى قيام المديرية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمجتمع المدني، لزراعة أشجار زيتون مثمرة على جسر ترعة النوافعة وأمام مكتب زراعة كفر الأشقم بمركز فاقوس وأمام مكتب زراعة تلراك بمركز أولاد صقر.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من زراعة 9745 شتلة أشجار مثمرة، تنوعت بين «الموالح - الزيتون - المانجو - الجوافة»، وذلك منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.