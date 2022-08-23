كوريا الجنوبية: تعاملنا مع خرق المقاتلات الروسية للمنطقة الجوية العازلة

أعلنت كوريا الجنوبية، دخول طائرات روسية منطقتها الجوية العازلة دون سابق إنذار، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

رد تكتيكي

وقالت سلطات كوريا الجنوبية، إنها اتخذت عملا تكتيكيًا ردا على خرق المقاتلات الروسية لمنطقتها الجوية العازلة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد كوريا الجنوبية، من ضمن الدول التي فرضت مجموعة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، كما أنها تعد من أقوى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا.

دولة غير صديقة

وسبق أن أطلقت موسكو على كوريا الجنوبية بأنها دولة غير صديقة، بعدما أيدت العقوبات الغربية عليها، بل وانضمت أيضا إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.