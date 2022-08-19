كوريا الجنوبية تسجل 138812 إصابة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 138812 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 465 حالة وافدة من الخارج و83 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2200037 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25896 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية: استمرار انتشار «كورونا» وسط ارتفاع السفر

من جانبه، قال النائب الثاني لوزير الصحة الكوري الجنوبي، «لي كي إيل»، إلى استمرار انتشار «كورونا» بلا هوادة وسط ارتفاع السفر في الصيف، مضيفا أن بلاده ستكون مستعدة تمامًا لمنع الوفيات والحالات الخطيرة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 559 إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى في البر الرئيس للبلاد، بينها 441 حالة في مقاطعة هاينان، فيما لم تسجل البلاد، أي وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيبات ثابتة عند 5226 حالة.

خروج 255 مريضا من المستشفيات الصينية بعد شفائهم

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى خروج 255 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، ليرتفع الإجمالي، إلى 225197 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«سي دي سي»: المراكز في تعاملها مع «كورونا» لم ترق إلى التوقعات

وفي الولايات المتحدة، أقرت «مراكز السيطرة على الأمراض»، المعروفة اختصارا باسم «سي دي سي»، أن المراكز في تعاملها مع «كورونا»، لم ترق إلى مستوى التوقعات، وأعلنت مديرة المراكز، روشيل والينسكي، عن خطط لإجراء تغييرات واسعة النطاق، وفقا لما نشرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وأوضحت والينسكي، في بيان، أن على مدار 75 عاما، كانت «مراكز السيطرة على الأمراض» تستعد لجائحة مثل «كورونا» وعندما حانت اللحظة، لم يلب أداء «المراكز» التوقعات بشكل موثوق.

تسجيل 340 حالة تفشي لـ«كورونا» بين صناعات النقل العام في كاليفورنيا

وأشارت « المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، إلى أن معدلات تفشي «كورونا» والوفيات به في صناعات النقل العام في «ولاية كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، تفوق جميع الصناعات مجتمعة، موضحة في تقرير، تسجيل 340 حالة تفشي للفيروس، و5641 حالة مرتبطة بتفشي المرض، و537 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد 19 175 بين صناعات النقل العام في كاليفورنيا من يناير 2020 إلى مايو الماضي.

وأضافت«المراكز الأمريكية»، أن معدل التفشي التراكمي لجميع صناعات النقل العام «35.3 حالة تفشي لكل 1000 مؤسسة» كان أعلى بنسبة 1.4 مرة مقارنة بجميع الصناعات بـ«كاليفورنيا» في الفترة من 1 يناير 2020 حتى 26 مايو الماضي.