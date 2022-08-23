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كوريا الجنوبية تسجل 150258 إصابة جديدة بـ«كورونا»

كتب:

حسن رمضان
02:55 ص | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
مسحة كورونا في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

مسحة كورونا في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 150258 إصابة جديدة بـ«كورونا» و52 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» إلى 26161 حالة وفاة

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 26161 حالة وفاة.

وأمس الاثنين، أرسل الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، رسالة تعاطف إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لإصابة الأخير بـ«كورونا»، فيما  أرسل رئيس مجلس الدولة الصيني، «لي كه تشيانج» رسالة إلى المسؤول الياباني، للتعبير عن تعاطفه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

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بقلم حسن رمضان