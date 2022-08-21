كوريا الجنوبية تسجل 110944 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 110944 إصابة بـ«كورونا»، بينها 396 حالة وافدة من الخارج، و64 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

إجمالي إصابات «كورونا» بكوريا الجنوبية: 22.2 مليون حالة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 22240331 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 26044 حالة وفاة، وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى أن معدل الوفيات بلغ 0.12%.

تسجيل 440 إصابة بـ«كورونا» في «مقاطعة هاينان» الصينية

وفي الصين، سجلت«لجنة الصحة الوطنية»، 553 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها من 440 حالة في «مقاطعة هاينان» جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب «كورونا»

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة، مضيفة أن 396 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للببلاد، ليصل الإجمالي إلى 225749 شخصا، حتى أمس السبت.

وأمس السبت، أعلنت سلطات «مقاطعة هاينان» المحلية، تسجيل المقاطعة 6704 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و9577 حالة إصابة محلية بدون أعراض في الفترة بين 1 و19 أغسطس الجاري، مشيرة في مؤتمر صحفي، إلى مغادرة 1076 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، حتى أمس الأوول الجمعة.

وسجلت إصابات «كورونا»، حول العالم، 600 مليونًا و359 ألفًا و867 حالات، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و470 ألفًا و927 حالة وفاة، بينما تعافى 574 مليونا و512 ألفا و151 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».