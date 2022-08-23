قطار «حياة كريمة» يصل السلوم.. مدارس وبنية تحتية لتطوير المدن الحدودية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص المحافظة على توفير مزيد من الخدمات ومرافق البنية التحتية، مع جهود الارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المناطق، وفق الإمكانات والخطط المالية المتاحة، مع حرص القيادة السياسية على توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين، بجميع الأنحاء خاصة الحدودية، ومنها مدينة السلوم، بعد مناقشة مطالبها واحتياجاتها، بحضور العميد عبدالغني السماحي رئيس المدينة السلوم، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروعات حياة كريمة في السلوم

قال محافظ مطروح، اليوم، إنه سيجر البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة السلوم بطاقة 7000م3/ وبتكلفة إجمالية 177 مليون جنيه، يتكون من عدد 4 محطات رفع، وشبكات انحدار وخطوط طرد، ومحطة معالجة يوم، بمدة تنفيذ 18 شهرا، والإسراع في هدم عدد 9 عمارات آيلة للسقوط، لإنشاء عمارات بديلة مع تجميع كل البيانات عن ملكية وشاغلي الوحدات الحالية.

خدمات بقريتي بقبق وابوزريبة

أوضح منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح، أنه جرى إدراج قرية أبو زريبة بمبادرة حياة كريمة، بما تضمه من مشروعات خدمية وبنية تحتية، للتيسير على المواطنين، مع إقامة مشروعات التنموية بقرية بقبق، كثاني القرى بالمركز، وإقامة مبنى سكنى إداري من 6 شقق بكل قرية، لاستقرار العاملين بالوحدات الحكومية.

مشروعات تعليم بالسلوم

وقرر محافظ مطروح، فتح فصل إصلاح وصيانة للسيارات، كنواة لمدرسة التعليم الفني الصناعي بالسلوم، وتشغيله بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، مع بدء العام الدراسي المقبل، ومخاطبة الجهة المعنية، للإسراع في إنهاء أعمال صيانة المدرسة الثانوية التجارية بالسلوم، قبل بدء العام الدراسي المقبل، والتنسيق لاحتياجات المنطقة من المدارس، ومقترح إقامة مدرسة بالكيلو 7 على مساحة 10 آلاف م2، ومخطط في مجال مشروعات حصاد مياه.

ولفت إلى إنشاء عدد من 190 بئرا بالسلوم وبراني، و16 خزان تجميع مياه بالسلوم، بالإضافة إلى زراعة عدد من الوديان، بطول 4 كم، تنتهي الأعمال بها في نوفمبر المقبل، وجهود ترميم وتأهيل عدد من أسقف المنازل، وإقامة عدد من محطات تحلية المياه، وتنفيذ 40 بئر نشو خلال خطة 2021 -2022، و4 خزانات سعة 150 م3، و3 خزانات سعة 300م3، و12 برج حمام.

كما أنه مخطط تنفيذ 60 بئر نشو خلال 2022- 2023، و8 خزانات سعة 150م3، و4 خزانات سعة 300م3، وأنشطة توزيع ماعز أو دواجن، بعدد 65 مشروعا، وفتح 4 فصول محو أمية، وإنشاء مدارس الفصل الواحد، وإقامة وحدة صحية بالكيلو 8 بمدخل مدينة السلوم.

مشروعات الشباب والرياضة

وفي مجال الشباب والرياضة، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه مدرج إنشاء نادي السلوم الرياضي، وسور له بتكلفة 920 ألف جنيه.