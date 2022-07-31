حياة كريمة في مطروح.. انتهاء مشروعات المرحلة الأولى بنسبة 100% «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة في مطروح.. انتهاء مشروعات المرحلة الأولى بنسبة 100%»، إذ إنّ أعمال المبادرة شملت مركز مطروح ومركز الضبعة ومركز الحمام ومركز سيوة ومركز براني.

103 مشروع في 11 قرية بتكلفة 217 مليون جنيه

بنسبة تنفيذ 100%، أنهت محافظة مطروح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي استمرت على مدار عامين تمّ خلالها تنفيذ 103 مشروعات في 11 قرية، بتكلفة 217 مليون جنيه.

وزارة التنمية المحلية وجهت بتنظيم لجان لمعاينة الأسر غير القادرة

مبادرة «حياة كريمة» في مطروح، لم تتوقف عند أعمال الإنشاءات فقط، لكنها سعت إلى إعانة الأسر غير القادرة على سداد رسوم التصالح على مخالفات البناء، وبدأت الخطوات الجادة بقرار من وزارة التنمية المحلية التي وجهت بتنظيم لجان لمعاينة الأسر غير القادرة حتى تقوم بدعمهم والسداد عنهم.

تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة

وأجرت لجان التنمية المحلية عمليات تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة، وانتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة للدعم بإجمالي 1107 مستفيدين على مستوى القرى.