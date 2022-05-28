«العدوة» بطلاً لدوري مراكز شباب الشرقية و«مستقبل العميد» في مطروح.. نسخة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، فوز مركز شباب العدُوة بنهائي النسخة التاسعة من دوري مراكز شباب الشرقية، وفوز مستقبل العميد بدوري مراكز شباب مرسي مطروح، ومركز شباب الساحل لجنوب سيناء، وذلك ضمن فعاليات نهائيات دوري مراكز الشباب «دوري حياة كريمة» بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة.

نهائي دوري الشرقية بحضور قيادات الوزارة

أنتهت المباراة النهائية بمحافظة الشرقية بفوز فريق مركز شباب العدُوة علي فريق مركز شباب القنايات بركلات الترجيح، والتي أُقيمت علي ملعب مركز شباب أبو حماد، بحضور الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للشباب، محمد حسن القوصي معاون الوزير، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الدكتور ماجد العزازي رئيس اتحاد مراكز شباب مصر، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، ولفيف من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة والمديرية.

محافظ مطروح في نهائي دوري مراكز شباب المحافظة

وأُسدل الستار علي دورى مراكز الشباب «دورى حياة كريمة» النسخة التاسعة بمحافظة مطروح، بفوز مركز شباب مستقبل العميد لقب البطولة عقب تغلبه على مركز شباب وادى الرمل بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، النائب عيسى ابو تمرعضو مجلس النواب، والمستشار محمد الصباح المستشار القانونى للمحافظة ، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والحاج سليمان فضل عضو مجلس النواب سابقًا، الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وبعض رؤساء مجالس ادارات مراكز شباب واندية مطروح والعديد من رؤساء الاجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات مراكز شباب وأندية مطروح ،وحصل علي أحسن لاعب فى البطولة حمزة عبد العاطى لاعب وادى الرمل ، وهداف البطولة فايز علوش لاعب فريق علوش، وأحسن حارس محمد خميس حارس مستقبل العميد، وجائزة اللعب النظيف كانت من نصيب فريق القصر.

الساحل بطلا لدوري مراكز شباب جنوب سيناء

وحصد مركز شباب الساحل دورى مراكز الشباب بمحافظة جنوب سيناء بعد تغلبه علي مركز شباب الطور بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الإصلي بالتعادل الإيجابي ، بحضور الدكتور جبريل فتيح معاون اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، أحمد عبد العزيز وكيل المديرية ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب ولفيف من القيادات التنفيذية و السياسية و المجتمعية.