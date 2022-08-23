صالون «التنسيقية» يناقش آليات تطبيق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حول آليات تطبيق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، التي أطلقها الدكتور محمود محيي الدين، ويجري تنفيذها في إطار استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وشهدت الندوة مشاركة السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بجانب النائب محمد موسى، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية.

الترويج للمشروعات الصديقة للبيئة

ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، أهمية زيادة الوعي والترويج للمشروعات الخضراء الصديقة البيئة، مشيرا إلى أن هناك برنامجا تدريبيا بجميع المحافظات، بالتعاون مع الوزارات المعنية سواء التخطيط أو الاتصالات أو البيئة وغيرها.

وقال خلال مشاركته بالصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول آليات مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، إن كل محافظ على مستوى الجمهورية تفاعل مع المبادرة، وكل منهم اختار المسئول عن المبادرة في محافظته، وهناك جروب على الواتس اب للتفاعل يحوي كل المحافظات، موضحا أن كل محافظة تحتاج إلى خبراء يتم إتاحة ذلك.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان خاصة حول المشروعات الخضراء بكافة المحافظات، وكل لجنة بها ممثلين من كافة الوزرات، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مسابقة تتضمن اختيار أبرز 6 مشروعات بكل محافظة بهدف الوصول إلى 162 مشروعا بكل المحافظات، مشددا على أن المبادرة مستمرة لسنوات، وليست مرتبطة فقط بقمة المناخ المقرر لها في نهاية العام الجاري.

إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وأطلقت الدولة الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي يتم تنفيذها في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم فتح باب التقديم للمشاركة في المبادرة 21 أغسطس ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.