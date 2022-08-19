أستاذ بيئة: مصر وضعت 5 أهداف لمواجهة تغيرات المناخ وتحسين جودة الحياة

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050، أعلن عنها منذ عدة أشهر، وتضم رؤية و5 أهداف، من أجل التصدي بفاعلية لتداعيات تغيرات المناخ، وهو ما سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وسيحقق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويحميها من التلوث.

5 أهداف أساسية للاستراتيجية

أضاف سمعان، في مداخلة هاتفية عبر شاشة DMC، أن الاستراتيجية وضعت 5 أهداف أساسية، مثل تحقيق النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، لأن المشكلة الأساسية في الانبعاثات هي غاز ثاني أكسيد الكربون وبعض الانبعاثات الأخرى، وبالتالي يجب استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: «الهدف الثاني هو إحداث القدرة على التكيف والتخفيف من تداعيات تغيرات المناخ، بطرق لا تضر الإنسان المصري، والهدف الثالث إدارة العمل في مجال تغير المناخ والتوقيع على الاتفاقيات المحلية والدولية، بما يحقق التوازن للعالم كله، لأن المناخ ليست قضية مصر بمفردها، لكنها قضية العالم كله».

وأشار إلى أن الهدف الرابع يتمثل في تحسين البنية التحتية، وهو ما يحدث في مصر من أجل تمويل المشروعات المناخية، وهناك أيضا البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي للمواطنين بطرق مكافحة تغير المناخ.

ضرورة تضافر جهود الدول لحل أزمات البيئة

أوضح أستاذ الدراسات البيئية، أنّ قضايا البيئة بشكل عام والمناخ بشكل خاص يستلزمها أن تتضافر جهود جميع الدول لحل هذه المشكلة، فلا تستطيع دولة بمفردها أنْ تحل مشكلة المناخ، لذلك اتفقت الدول في باريس عام 2015، على دعم الدول النامية التي لا تستطيع تحقيق استثمارات خضراء واقتصاد أخضر بـ100 مليار دولار.