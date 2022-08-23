انهيار منزل مكون من 3 طوابق في طهطا بسوهاج دون خسائر بشرية

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وعلى الفور انتقل عدد من مسؤولي الوحدة المحلية لمكان الواقعة، وتم عمل كردون أمني حول المنزل.

انهيار منزل بناحية منطقة الجبانات

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة طهطا بسوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل بناحية منطقة الجبانات دائرة القسم.

وبالانتقال إلى محل البلاغ تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك «ع. م»، 51 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

على الفور انتقل إلى محل البلاغ ضباط وحدة مباحث المركز وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية للمدينة، وتم عمل المعاينة الأولية لانهيار منزل.

أسرة من 7 أفراد تقيم في المنزل

وتبين أن المنزل تقيم فيه أسرة مكونة من 7 أفراد بينهم أطفال، وتم إخلاء المنزل من السكان لحين صدور التقارير اللازمة ورفع الأنقاض.

ونتج عن الانهيار تلفيات في الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.