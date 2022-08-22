لأول مرة.. إجراء 3 جراحات تجميلية في مستشفى سوهاج الجامعي الجديد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بدء التشغيل التجريبي للعمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي الجديد، بإجراء ثلاث عمليات جراحية بقسم جراحة التجميل، إيذاناً ببدء التشغيل الكامل للمستشفى في القريب العاجل، موضحا أن الفرق الطبية وأطقم التمريض بالمستشفى الجديد تعمل بانتظام دون توقف عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

المستشفى الجديد من الصروح الطبية الكبرى

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أنّ المستشفى الجديد يعد من الصروح الطبية الكبرى بصعيد مصر، ويقدم الخدمات الصحية والتخصصية عالية المستوى، حيث تم إنشاؤه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساحة ما يقرب من 26 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تقارب ملياري جنيه، وتضم 286 سريرا منها 47 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 13 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى، والعديد من الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة.

كما أكد الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، على توفير جميع الأدوية بصيدليات المستشفيات الجامعية بمختلف أنواعها، عن طريق التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك توفير أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، للقيام بعملها على الوجه الأكمل.

إجراء ثلاث عمليات جراحية

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى هريدي، مدير عام مستشفى سوهاج الجامعي الجديد ومدرس جراحة التجميل، إلى أن الفريق الطبي المقيم بالمستشفى تمكن من إجراء ثلاث عمليات جراحية في نفس اليوم، عبارة عن رتق لجروح غائرة نتيجة «عضة كلب»، لطفل عمره 7 سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة، والثانية التصاق وتيبس بأصابع اليد اليمنى، لشاب في العقد الثاني من العمر، والحالة الثالثة إصلاح تيبس بالطرف السفلي الأيمن باستخدام رقع جلدية، ناتج عن حرق قديم.

وأضاف أن الهدف من التشغيل التجريبي للعمليات هو تخفيف الازدحام على المستشفى القديم، واكتشاف النواقص من الآلات والمستلزمات اللازمة للعمليات وتوفيرها، استعداداً للتشغيل الكامل للمستشفى، موجهاً شكره للدكتور مصطفى عبدالخالق لتواصله ومتابعته المستمرة لانتظام العمل بالمستشفى الجديد.

الفريق الطبي الذي أجرى العمليات

يذكر أنّ الفريق الطبي الذي أجرى العمليات الثلاث ضم كلاً من الدكتور أسامة رشاد الشريف، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي، مدير عام المستشفى الجديد، والدكتور سامية محمد سعيد، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل، والدكتور أحمد جابر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الدكتور الحسيني سليم، مدرس مساعد جراحة التجميل، والدكتور أحمد البدري، والدكتور هادي الخياط، أطباء مقيمين، والدكتور أحمد الحلوجي، مدرس التخدير، والدكتور محمد حسين، مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمد يوسف، والدكتور إيهاب رجب، أطباء مقيمين بقسم التخدير والهيئة التمريضية والإشرافية والإدارية المعاونة.