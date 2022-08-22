محافظ سوهاج: إنشاء 214 مدرسة جديدة بتكلفة تخطت مليار جنيه خلال 3 سنوات

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 214 مدرسة، وفرت 2920 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و148 مليونا و900 ألف جنيه، خلال الفترة منذ يوليو 2019م وحتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.

الانتهاء من 56 مدرسة ما بين إنشاء جديد وتوسعة في 2019

ومن جانبه، أوضح المهندس السيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن السنة المالية يوليو 2019م شهدت الانتهاء من 56 مدرسة، ما بين إنشاء جديد، وتوسعة، وفرت 863 فصلا دراسيا، بتكلفة 337 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 53 مدرسة خلال السنة المالية يوليو 2020م، بتكلفة 263.4 مليون جنيه، وفرت 685 فصلا دراسيا، وخلال السنة المالية يوليو 2021م، تم الانتهاء من 98 مدرسة، بتكلفة 501.2 مليون جنيه، وفرت 1253 فصلا دراسيا، وفي يوليو 2022م، تم الانتهاء من 7 مدارس بتكلفة 47.3 مليون جنيه، وفرت 119 فصلا دراسيا.

وكان قد قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية، تابع خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك لمعاينة المشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، وإزالة أي معوقات.