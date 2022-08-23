«تريلا» تصطدم بـ13 سيارة على الطريق الدائري بالجيزة ومصرع شخصين

شهد الطريق الدائري بالجيزة، حادثًا مأساويًا، اصطدام تريلا بـ13 سيارة ملاكي وأجرة أعلى الطريق، اتجاه ميدان الرماية القادم من طريق الواحات، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.

تريلا تصطدم بـ13 سيارة ملاكي وأجرة على الطريق الدائري

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، بوقوع حادث تصادم، في أثناء توقف الطريق، وتفاجأ بـ سائق التريلا يصطدم بالسيارات من الخلف، وهشّم 13 سيارة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، يرافقه اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث الجنائية، مدعومة بسيارات إسعاف، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الهرم.