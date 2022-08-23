حريق في 3 استوديوهات لشركة العدل جروب بالمريوطية

اشتعل حريق في 3 استديوهات خشبية تابعة لشركة العدل جروب، بمنطقة المريوطية في الجيزة، وانتقلت رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

وتلقت نجدة الجيزة بلاغا باشتعال حريق باستديوهات في منطقة المريوطية، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها.

تدمير 3 استديوهات خشبية

وأشارت تحريات العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن حريق شبرامنت اشتعل بـ3 استوديوهات خشبية خالية تابعة لشركة العدل جروب، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف.

ماذا تفعل حال نشوب حريق؟

ووفقًا لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فهناك عدة خطوات يجب اتباعها عند نشوب ماس كهربائي للسيطرة على الأمر، كما يلي:

1- إذا نشبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي تسبب في نشوب حريق كهربائي، افصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك الموجودة عادة بجوار باب الشقة.

2- إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها بإزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، لمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب. المياه وحرائق الكهرباء

3- لا تستخدم المياه لإطفاء حرائق الكهرباء، فالماء موصل طبيعي للكهرباء، وقد تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، كما أنّ المياه لن تحد انتشار النار، بل سيساهم في توسيع دائرة التيار، في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

طفاية مناسبة للحريق الكهربائي

4- الحرائق الكهربائية من الفئة C، ما يعني أنّك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، ومعظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC، ولكن من الضروري التحقق من النوع جيدا قبل استخدام الطفاية للحريق الكهربائي.

5- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من المكان فورا، وإخلاؤه من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء.

6- الاتصال على الرقم 121 طوارئ الكهرباء.

7- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك قبل التعامل مع الأمر من قبل رجال.

ماس كهربائي

وقال اللواء ممدوح عبد القادر رئيس الحماية المدنية السابق بالقاهرة، إن الحرائق تكثر في فصل الصيف بسبب ارتفاع دراجات الحرارة التي تتسبب في مشاكل داخل الأجهزة الكهربائية ودائما ما تكون قوات الحماية المدنية في حالة استنفار كامل لسرعة السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.