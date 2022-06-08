عاجل .. 8 إصابات في حادث تصادم على الطريق الدائري بالهرم

أصيب 8 أشخاص بإصابات بالغة، إثر تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالهرم، الأولى مخصصة لنقل الألبان، والأخرى نقل كان يستقلها مجموعة من العمال، وأكد شهود عيان، أنّ المصابين حالتهم مستقرة، وإصابتهم كانت عبارة عن كدمات وكسور.

زحام على الدائري بسبب تصادم سيارتين

وأضاف شهود العيان لـ«الوطن»، أنّ الحادث تسبب في زحام كبير على الطريق الدائري، امتد لمسافة أكثر من 2 كيلو متر، بينما حضرت أجهزة الأمن سريعا، وساعدت في نقل المصابين إلى المستشفيات.

اصطدام من الخلف

وأوضح مصدر أمني، سبب حادث دائري الهرم، قائلا إنّ سيارة نقل الألبان اصطدمت بسيارة نقل أخرى، كانت تقل مجموعة من العمال من الخلف، ونتج عن شدة التصادم إصابة جميع العمال بالسيارة النقل وإحداث تلفيات كبيرة بهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيقات.