مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث على الطريق الدائري بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس رحلات وسيارة أخرى بالطريق الدائري في الإسكندرية، وهو ما أصاب المارة بحالة من الخوف نظرا للحالة التي أصبح عليها الميكروباص الأكثر تضررا في الحادث، حيث طبقت جوانبه يمينا ويسارا.

حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي وميكروباص

وقالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحي تلقى بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة أخرى ملاكي وأتوبيس رحلات في الطريق الدائري بنطاق منطقة أبيس العاشرة، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وباالانتقال لموقع الحادث، تبين تصادم سيارة ميكروباص تحمل رقم «3298 س ص س» بأتوبيس رحلات رقم «5112 س ي ا»، مع سيارة أخرى ملاكي رقم «2951 س ا ح».

حالة وفاة و8 إصابات في حادث الإسكندرية

أسفر الحادث عن عدد 8 إصابات تم نقلهم بمعرفة الإسعاف إلى مستشفى الميري التخصصي، وكذلك حالة وفاة واحدة تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك، عن وقوع حادث أمام قرية أبيس العاشرة، وانتقل إلى موقع الحادث قسم شرطة محرم بك وإدارة المرور، وتم التحفظ على السيارة 3298 بقسم محرم بك، ورفع السيارات الأخرى وتسيير الطريق.