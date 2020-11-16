محافظة الإسكندرية تتحفظ على 291 "توك توك" على محور المحمودية

تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، شنت إدارة مرور الإسكندرية حملة مكبرة، اليوم، شملت عددًا من المحاور المرورية الرئيسية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة لتعليمات المرور التي تحظر على تلك المركبات السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حتي الآن بالتحفظ على عدد 291 مركبة مخالفة.

وعقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا عاجلا، مساء أمس، برؤساء الأحياء، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا "كوفيد 19" ، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي ، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظ

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء ، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات ، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها ، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور .

وناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع ملف منظومة تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية للأراضي، مؤكدا التشديد على المسئولين عن هذا الملف بالأحياء بتحقيق الانجاز اللازم، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية