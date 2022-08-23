اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري.. وفاة وإصابة 4 أشخاص (صور)

حصلت «الوطن» على اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري، الذي وقع منذ قليل أعلى الطريق الدائري، اتجاه ميدان الرماية القادم من طريق الواحات، بعدما اصطدمت تريلا بـ13 سيارة ملاكي، وأجرة أعلى الطريق، نتج عن الحادث وفاة شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الهرم.

خبير مروري: ثقافة غير مكتملة لدى سائقي سيارات النقل الثقيل

فيما كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن» أن الحادث المروري الذي وقع منذ قليل أعلى الطريق الدائري يرجع إلى الثقافة المرورية غير المكتملة لدى قائدي السيارات، خاصة سائقي التريلات وسيارات النقل، وأن جودة الطرق في مصر ارتفعت للمركز الـ28 على مستوى العالم بسبب اهتمام القيادة السياسية بجودة الطرق، ولذلك لا يعلم السائق مدى أهمية الطرق التي يسيرون عليها.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الحادث الأليم، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، بوقوع حادث تصادم، في أثناء توقف الطريق، وتفاجأ بـ سائق التريلا يصطدم بالسيارات من الخلف، وهشّم 13 سيارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، يرافقه اللواء عبدالعزيز، سليم مدير المباحث الجنائية، مدعومة بسيارات إسعاف، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الهرم. فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

القبض على سائق السيارة التريلا

وألقي القبض على السائق المتسبب في حادث الدائري، وجارٍ إجراء تحليل مخدرات له، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، فيما تمّ التحفظ على السيارة لفحصهما، والسماع إلى المصابين وشهود العيان.

وكعادتها الإدارة العامة للمرور، تقدم عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.