بـ«لوحة لـ فيريرا».. أحمد يحتفل بفوز الزمالك بالدوري: بشجع النادي من صغري

احتفل رسام المنوفية وصاحب الريشة الذهبية، أحمد سامي بتتويج الزمالك بطلا للدوري المصري الممتاز من خلال رسم بورتريه رائع للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، احتفالا بتتويج القلعة البيضاء بالدوري المصري بعد خسارة نادي بيراميدز بنتيجة واحد صفر من نادي فيوتشر في الأسبوع الـ32.

تشجيع نادي الزمالك منذ الصغر

يشجع الزمالك منذ طفولته ولم يتراجع عن تشجيعه طول فترة حياته رغم النكاسات والأزمات التي حدثت له في فترات متقطعة، مؤكدا أن سبب الطفرة الموجودة في أداء ونتائج الزمالك في الفترة الأخيرة ترجع إلى المدرب المخضرم جوسفالدو فيريرا وأنه أحد الأسباب الكبيرة في تتويج القلعة البيضاء بالدوري المصري هذا الموسم، هكذا قال أحمد سامي، 38 عاما، المقيم بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور.

رسم صورة فيريرا

وأوضح فنان المنوفية، في تصريحات لجريدة «الوطن»، أنه قرر رسم صورة بالرصاص والفحم للمدرب البرتغالي منذ عدة أيام استعداد لإهداء هذه الصورة له على ما قدمه من نتائج خلال الفترة الماضية وحصوله على بطولتي الدوري والكأس، مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي له عين جيدة في اكتشاف الناشئين وصعودهم للفريق الأول ولم يتأثر الزمالك برحيل نجومه السابقين، مؤكدا أن فيريرا نجح في تكوين فريق قوي قادر على المنافسات المحلية والدولية المقبلة.

نبذة عن الفنان صاحب الرسمة

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد سامي من مواليد قرية سبك الضحاك بمحافظة المنوفية، بدأ الرسم منذ طفولته لعشقه لهذا الفن الراقي، حيث قرر الظهور إلى النور منذ 12 سنة وتسويق رسوماته من خلال منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو ما أدى إلى اكتسابه شهرة واسعة حينها، وتقدم في المعارض الدولية وسافر إلى الإمارات وفتح مركزا لتعليم الرسم هناك، حتى جاء إلى مصر منذ أكثر من عام وفتح مركزا لتعليم الرسم في قريته واستقر بها.