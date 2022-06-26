«عبدالراضي»: ملف المنتخب يعاني من التخبط.. وأنصح بمدرب مثل فيريرا لقيادته

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير «الوطن»، إن مبادرة «حياة كريمة» من أهم المشروعات بالعشر سنوات الأخيرة، حيث يخدم أكثر من 60 مليون مواطن في ريف مصر بالصعيد والدلتا، لافتًا إلى أنه من أكثر المشروعات التي شعر بسببها المواطنون بالتغيير، من طرق وشوارع ومدن ومياه ومدارس ومستشفيات.

تغير وجه الريف بفضل «حياة كريمة»

وأضاف «عبد الراضي» في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف على شاشة «dmc»، أن هناك تغيير لوجه الريف بكل مكان، حيث تم تبطين الترع التي كانت مصدرا للأوبئة والأمراض إضافة لشكلها المقزز، وتحويلها لمناطق سياحية مثل ترعة المريوطية.

تأثير «صلاح» ضعف تأثير «ماني» مع ليفربول

وتابع مدير تحرير «الوطن» أن محمد صلاح اللاعب المصري هو صاحب الحق الوحيد في تحديد بقاؤه بنادي ليفربول أو رحيله إلى أي نادي آخر، لافتًا إلى أن تجديد عقد «صلاح» إستغرق وقت طويل قارب على العام، بسبب الأجر الذي يهدف صلاح الحصول عليه، مشيرًا إلى أحقية صلاح لهذا الراتب كونه أفضل لاعب بالفريق.

ولفت «عبد الراضي» إلى أن نادي ليبفربول سيتأثر برحيل ساديو ماني وسيتأثر أكثر حال رحل عنه محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الإستجابة لمتطلبات «صلاح» ستؤدي إلى خلل بالأجور بالنادي، منوهًا بأن تأثير «صلاح» على الفريق ضعف تأثير «ماني»، موضحًا أن هذا قد يكون العقد الأخير لصلاح حيث بلغ من العمر 30 عامًا.

فريرا قاد الزمالك لنقلة كبيرة واستحق الفوز بمبارة القمة

وأوضح مدير تحرير «الوطن» أنه مازال ملف المنتخب القومي يعاني من التخبط، لافتًا إلى أن كل الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب هي مجرد أسماء، وأن البرتغالي باولو سوزا المرشح الأبرز لتدريب المنتخب كل الفرق التي قام بتدريبها فرق متواضعة، لافتًا إلى أن الأفضل هو البحث عن مدرب بعمر 50 عامًا، مثل فريرا مدرب الزمالك، الذي أحدث نقلة كبيرة بالنادي.

وأشار «عبد الراضي» إلى أن الزمالك كان يستحق الفوز بمباراة القمة، حيث أن فريرا لديه القدرة على إدارة المباريات بشكل جيد، إضافة إلى معرفته الجيدة باللاعب المصري.