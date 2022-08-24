رئيس خطة النواب: «خايفين على بلدنا وبنحاسب الحكومة في جلسات علنية»

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود حملة تشويه على «السوشيال ميديا»، تستهدف الاقتصاد المصري مشددًا على ضرورة تصدي الإعلام الوطني لتلك الحملة.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

وأشار «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى 31.9 مليار دولار مقارنة بـ 31.4 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي تسببت في رفع سعر الصرف من 15.70 جنيه إلى 19.20 جنيه.

وأشار الفقي إلى أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بعد أزمة روسيا وأوكرانيا مشددًا على أن ذلك دليل على عدم تأثر المصريين بحملات التشويش والتشويه، مؤكدا أن الكل يعمل بجد واجتهاد ضاربًا المثل بالبنك المركزي والحكومة والقيادة السياسية.

وكشف الفقي أنه يجري قرابة 3 مداخلات هاتفية مع البرامج لتوضيح الأمور مضيفًا: «احنا كمان نواب وخايفين على بلدنا وبنحاسب الحكومة محاسبة عسيرة، ويظهر هذا في الجلسات العلنية».