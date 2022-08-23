رئيس اتصالات النواب: تقوية الشبكات قبل بداية العام الدراسي الجديد

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجود تعاون مشترك بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم واللجنة البرلمانية، لحل المشكلات التى واجهتها المدارس على مدار السنوات الماضية، فيما يتعلق بضعف الشبكات، وخدمات الفايبر.

وقال النائب أحمد بدوي فى تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هناك عددًا من المشكلات واجهت المدارس منذ استخدام نظام التعليم الإلكتروني، وعلى رأسها ضعف شبكات الإنترنت داخل الفصول الدراسية، فضلًا عن المشكلات التي واجهت الطلبة خلال امتحانات نهاية العام الدراسي.

سيارات لقياس جودة خدمات الإنترنت بالمحافظات

وأشار النائب أحمد بدوي إلى دور لجنة الاتصالات في متابعة هذا الملف، والذي تم مناقشته فى عدة اجتماعات سابقة، بهدف التوصل إلى حلول جذرية.

وأضاف: «وزارة الاتصالات بدأت بالفعل التعامل مع جميع الملاحظات، وهناك سيارات لقياس الجودة تتبع الجهازالقومي لتنظيم الاتصالات تعمل على تحديد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات، وبعد تحديدها يقوم الجهاز بإخطار شركات الاتصالات لتركيب شبكات المحمول في المناطق الضعيفة وذلك فى كافة أنحاء الجمهورية».

تفعيل سرعة خدمة الانترنت بالمدارس

واستكمل: «العام الدراسي الجديد الذي من المقرر بدايته في مطلع أكتوبر المقبل سيشهد تطورا ملحوظا في سرعة خدمات الانترنت المتاحة داخل المدارس، وذلك بهدف تطبيق نظام التعليم الإلكتروني بدون مشاكل».

تركيب 1200 برج تقوية لشبكات الإنترنت بالمحافظات

وشدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن هناك ما يقرب من 1200 برج تقوية لشبكات الإنترنت تم تركيبها خلال الفترة الأخيرة، ومستهدف تركيب 800 برج تقوية جديد خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن حصول شركات خدمات الاتصالات على ترددات جديدة، كانت متوقفة منذ عام 2016 .

ويشار إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ناقشت على مدار اجتماعاتها فى دور الانعقاد الثاني المنقضي، مشكلات ضعف شبكات الإنترنت بالمدارس، وتم حصر عدد المدارس التي تحتاج إلى تركيب خطوط الفايبر لتقوية الشبكات.