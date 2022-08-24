بعد أزمة «الحفل الراقص».. رئيسة وزراء فنلندا تعتذر بسبب صور ضيوفها

اضطرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين للاعتذار بسبب صورتين غير لائقتين لضيفين في مقر إقامتها انتشرتا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب «سكاي نيوز» فإن رئيسة وزراء فنلندا اعتذرت بعد انتشار صورة تظهر فتاتين فري لانسر، بشكل غير لائق في مقر إقامتها الرسمي خلال حفل خاص.

جاءت هذه الواقعة بعد مرور أيام على أزمة تسريب فيديو لرئيسة وزراء فنلندا وهي ترقص في حفل خاص وظهرت فيه كغير متزنة، ما تطلب إجراء تحاليل المخدرات لها وظهرت سلبية.

أزمة بسبب صورتين

والأزمة الأخيرة وهي لاثنتين من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، داخل المقر الرسمي لإقامة رئيسة الوزراء في يوليو الماضي، وتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء واعتذرت رئيسة وزراء فنلندا البالغة من العمر 36 عاما عن الصورة، معتبرة أنها غير مناسبة.

وقالت مارين: «ما كان يجب التقاط مثل هذا النوع من الصور، لم يحدث شيء غير عادي خلال ذلك الاجتماع»، وجائت هذه الأزمة بعد أيام من تجاو أزمة تسريب فيديو لها وهي ترقص، واتهمها معارضون باتباع أسلوب حياة يتسم بالإفراط في الحفلات واللهو والشراب.