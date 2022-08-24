تعرف على معايير تقييم المشروعات الخضراء المقرر عرضها في قمة المناخ

قمة المناخ في شرم الشيخ، المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمشاركة 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، عبارة عن ملتقى لعرض الأفكار والمشروعات التي تساعد في الحفاظ على البيئة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محافظة جنوب سيناء تُعِد ملفات لعددٍ من المشروعات الخضراء التي سيجري عرضها عبر منصات خلال فترة انعقاد المؤتمر.

تفاصيل المشروعات

وأكد محافظ جنوب سيناء إن المشروعات التي سيجري اختيارها لتكون ضمن منصة العرض في مؤتمر المناخ COP 27 متنوعة، حيث تهدف إلى تقديم منتجات، خدمات، بدائل صديقة للبيئة.

وقال إن المشروعات تساهم في التوجه للاقتصاد الأخضر وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية الكربونية لمنتجاتها، مشيرا إلى أن هناك مشروعات اقتصادية إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدام، وبالتالي تكون منخفضة الكربون.

معايير تقييم المشروعات الخضراء

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن معايير تقييم المشروعات كالتالي:

１- نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

２- كفاءة استخدام الطاقة.

３- الإجراءات المتبعة للحد من كل مصادر التلوث الناجمة عن المشروع.

４- نظم الإدارة المستدامة للمخلفات بأنواعها والمسؤولية الممتدة للمنتج.

５- نسب خفض حجم المخلفات، إعادة الاستخدام، التدوير لنواتج الإنتاج سواء مباشرة أو بالتعاون مع جهات أخرى.

６- الإدارة المستدامة بيئيا لكل الموارد الطبيعية «استخدام الأراضي - الموارد المائية - المواد الخام - مصادر الطاقة».

７- إجراءات صون التنوع البيولوجي في مراحل الإنتاج.

８- الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف.

９- نسب التخفيض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

１０- إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.

１１- نظم الإنتاج والتقنيات والعمليات الإنتاجية المتوائمة مع الكفاءة البيئية، أو مبادئ الاقتصاد الدائري.

１２- البصمة الكربونية / الإيكولوجية، المائية طبقا لنوعية المشروع.

１３- نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء.

１４- نسبة استخدامات الخامات ومواد التعبئة القابلة للتحلل أو التدوير.