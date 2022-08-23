محافظ جنوب سيناء يعلن انطلاق فعاليات مسابقة المشروعات الخضراء الذكية

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن انطلاق فعاليات مسابقة المشروعات الخضراء الذكية استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة، لتدشين والإعلان عن انطلاق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، والمعنيين بالإعلان والتدشين، للمشاركة في المشروعات الوطنية الخضراء الذكية.

فتح باب التقديم للمبادرة

وأعلن «فودة» عن فتح باب التقديم للمشروعات اعتبارا من 24 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان المشروعات الفائزة منتصف سبتمبر المقبل، لمشاركة 18 مشروعا من كافة محافظات الجمهورية بمؤتمر المناخ المزمع إقامته نوفمبر المقبل.

فئات المشروعات الخضراء

وأكد اللواء خالد فودة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تستهدف 6 فئات وهي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة وخاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وشدد على ضرورة توافق المشروعات المقدمة مع المعايير والتي تستهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي.

800 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي

وقال محافظ جنوب سيناء إن المحافظة تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ أقيم بها العديد من المشروعات الصديقة للبيئة، منها مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وتحويل عدد 800 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين، بالإضافة لوجود مشروعات تعمل بالطاقة الشمسية.

كما استمع المحافظ لعدد من المقترحات المقدمة في هذا الإطار، وأعلن أنه سيتم التحفيز دائم للجهات التي ستشارك بمبادرات قوية.