محافظ جنوب سيناء: في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعات شرم الشيخ بموعدها

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعات شرم الشيخ، ووجه الأجهزة المعنية في المحافظة بالإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من تلك المشروعات في موعدها، استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمشاركة 30 ألف من مختلف دول العالم.

أضاف «فودة» خلال اللقاء الذي عقده أمس بمكتبه بشرم الشيخ مع المجموعة الاقتصادية، أنه يقوم بمتابعة المشروعات بصفة دورية على أرض الواقع للشد من أذر العمال حتى يتمكنوا من إنجاز المشروعات في الوقت المحدد، موضحًا أن العمل في شرم الشيخ في هذا التوقيت صعب للغاية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

محافظ جنوب سيناء: العمل في الليل والنهار للانتهاء من المشروعات

قال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إن درجات الحرارة في شرم الشيخ خلال شهر أغسطس تصل في معظم الأيام لأكثر من 45 درجة، وبالرغم من الحرارة الشديدة يقوم العمال بتأدية العمل وسط هذه الأجواء الحارة.

وتابع أن العمل في المدينة أصبح عبارة عن ورديات في الليل والنهار لإنجاز المشروعات في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه جرى عرض المشروعات المقامة في شرم الشيخ على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونسب التنفيذ لكل مشروع.

استعدادات مؤتمر المناخ

وأكد اللواء خالد فودة على أن أبرز المشروعات التي جرى عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعدادًا لاستقبال مؤتمر المناخ COP27، هي تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ، واستكمال تنفيذ الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، والمبنى التجاري ومجمع البنوك بالحديقة، وتنفيذ الممشى السياحي بطول 6 كم.

وتابع أنه جرى عرض موقف تنفيذ الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، والانتهاء من توريد وتركيب الهوية على السيارات العاملة بالمدينة والزي الموحد للعاملين بها، وتنفيذ محطات النقل صديق البيئة، ومحطات لشحن السيارات بالكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة 7000 م3، ومحطة تحلية المياه بطاقة 30 ألف م3، وتطوير منظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وطالب المحافظ بإعداد تقرير يومي عن نسب التنفيذ، ووجه بإعداد لجنة لتطوير منطقة الهضبة في إطار ترقب زيارات أثناء انعقاد المؤتمر، تابع المحافظ عرضًا لنظم إشغال المحلات بعد التطوير في عدد من المزارات السياحية ووجه بأن تكون في إطار راقٍ وجمالي جذاب وإلغاء الإشغالات القديمة.

يذكر أن اجتماع المحافظ حضره الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ومديري وممثلي المديريات والإدارات وجميع الجهات المعنية والشركات المنفذة.