«فودة»: 4 مدن خضراء صديقة للبيئة في جنوب سيناء.. أولها شرم الشيخ

محافظة جنوب سيناء على موعد مع حدث عالمي في شهر نوفمبر القادم، وهو قمة المناخ الـ 27 والذي يشارك فيه أكثر من 30 ألف شخص من مختلف دول العالم، لتتبادل فيه الدول والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية الأفكار والمقترحات للحفاظ على البيئة من خلال مناقشة قضايا تخص المناخ.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة استعدت للقمة بإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء قبل انطلاق القمة.

شرم الشيخ مدينة خضراء

وأعلن محافظ جنوب سيناء عن قيام وزارة البيئة بإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء 31 مشروعا بالمدينة استعدادا لقمة المناخ، جميعها صديقة للبيئة، حيث جرى تحويل كافة سيارات الأجرة بالمدينة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي.

وأضاف أنه جرى إنشاء محطة شحن السيارات بالكهرباء على مساحة 100 ألف متر مربع، تسع 150 أتوبيسا و150 سيارة، إلى جانب التوسع في إقامة محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.

وأوضح أن هناك زيادة في مساحات المسطحات الخضراء، وتطوير الطرق والميادين، بالإضافة لإقامة حديقة مركزية على مساحة 110 آلاف متر مربع.

الطور مدينة خضراء

كما أكد محافظ جنوب سيناء أن هناك خطة لتحويل عدة مدن بالمحافظة إلى مدن خضراء تزامنا مع قمة المناخ، حيث جرى إنشاء مشروعات في الطور عاصمة المحافظة، بهدف تحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة.

وأضاف أنه جرى تجهيز محطة الغاز الطبيعي بطور سيناء لتحويل السيارات الأجرة والملاكي لتعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين، من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن هناك تنفيذ مشروعات في الطور لتطوير الطرق ورفع كفاءة بعض المناطق بالإضافة إلى إزالة عدد من التعديات.

دهب مدينة خضراء

وأكد اللواء خالد فودة أن مدينة دهب يجري تطويرها لتصبح ثاني مدينة سياحية خضراء على ساحل خليج العقبة، مشيرا إلى أنه جرى رصد مبلغ 200 مليون جنيه لتحويل المدينة إلى خضراء وصديقة للبيئة.

وتابع أن دهب كانت أول مدينة في جنوب سيناء تعلن استخدام الأكياس الورقية والقماش بديلا عن الأكياس البلاستيكية للحفاظ على البيئة، وجرى تنفيذ المشروع منذ عامين.

وقال «فودة» إنه عقد اجتماعا مع الجهاز التنفيذي للمحافظة بحضور كافة القيادات، من أجل مراعاة أن تكون كل مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والقادمة صديقة للبيئة، لتحويل المحافظة بالكامل إلى محافظة خضراء وليس مدينة فقط.

سانت كاترين مدينة خضراء

وأشار المحافظ أن مدينة سانت كاترين يجري بها إنشاء مشروع التجلي الأعظم الذي يتكون من 14 مشروعا، وكل المشروعات جرى اختيارها بالتنسيق مع وزارة البيئة والسياحة والآثار.

وأكد أن المشروعات صديقة للبيئة وتساعد في الحفاظ على الحياة الطبيعية والمحميات الموجودة.