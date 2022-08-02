قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. مكتبة الإسكندرية تعرض نظام الدراسة في 36 كلية

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة العامة للعام الدراسي 2022، وفي سبيل مساعدة الطلبة على اختيار الكلية المناسبة مع ميولهم وقدراتهم، نظمت مكتبة الإسكندرية مؤتمر «اختر كليتك»، بدأت فعالياته صباح اليوم، والذي يعقد على مدار يومين متتاليين، لتوعية الطلبة بالكثير من الأمور التي تخص مستقبلهم الجامعي.

برنامج المؤتمر

في هذا الصدد، قال المهندس فارس المقرحي، منسق برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، أن مؤتمر «اختر كيتك» يُعقد بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، فعالياته موجهة لطلبة الثانوية العامة، الذين ينتظرون نتيجة امتحاناتهم، مضيفًا «بنحرص أن المؤتمر يكون قبل إعلان النتيجة حتى نعطي الطلبة الحرية في التفكير بشكل جيد واختيار الكلية المناسبة لهم».

أكثر من 2000 طالب يشاركون بالمؤتمر

اكتظت قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بأكثر من 2000 طالب، منذ افتتاح برنامج اختر كليتك في التاسعة صباحًا، والذي يتم خلال فقراته الاستعانة بعدد من طلبة الجامعات الأكثر كفاءة للتحدث حول نظام الدراسة في كلياتهم ومجالات العمل بعد التخرج، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من المحاضرين الأكاديميين حول ذلك الشأن، وأضاف المهندس المقرحي: «بنعرض نظام الدراسة في أكثر من 36 كلية حكومية تخصصات العلمي والأدبي، ومجالات العمل بعد التخرج».

أهم محاور المؤتمر

من أهم المحاور الذي يهدف المؤتمر التركيز عليها، محاربة فكرة تقسيم الكليات ما بين كليات القمة والقاع حسب تعبير المهندس فارس، حيث يعمل برنامج المؤتمر على غرس فكرة اختيار الكلية بناء على قدرة الطالب وميوله وليس مجموعه: «بنحاول نوصل فكرة انك مش شرط علشان مجموعك عالي تدخل كلية معينة..اختار الكلية اللي حاببها هتكون هي القمة بالنسبالك»، كما يهدف برنامج المكتبة التوعية بأهمية التعليم الأونلاين وشرح حول المنح الدراسية، وكيفية تطوير الطالب لمهاراته العملية خلال دراسته لمواكبة سوق العمل بعد التخرج.

يذكر أن مؤتمر اختر كليتك، هو برنامج تعقده مكتبة الإسكندرية للسنة الـ 16 على التوالي ليومين متتالين من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بهدف مساعدة طلبة الثانوية العامة على اختيار الكلية المناسبة لهم، وتتطور خطط المؤتمر وفقًا للمتغيرات المستجدة في قطاع التعليم وسوق العمل، ويتم بث هذا المؤتمر على كل المنصات التفاعلية التابعة للمكتبة، «فيسبوك ويوتبوب وموقع المكتبة»، حتى يستفاد جميع الطلبة في أنحاء الجمهورية ممن لم يستطيعوا الحضور.