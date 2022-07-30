حصاد معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.. «الأدب» الأكثر مبيعا 

نظمت مكتبة الإسكندرية معرضها السنوي للكتاب في دورته الـ17 بداية من الإثنين 17 يوليو حتى أمس الأول الخميس، تحت شعار «الوعي وبناء الإنسان» حيث اختلف الحال بين ممثلي دور النشر حول النصيب من الإقبال على المعرض، فيما اتفق عدد كبير على أن الكتب الأدبية الأكثر مبيعا.

كتب الأدب والروايات الأكثر مبيعا

وقال علي صالح، ممثل مكتبة سعد زغلول بدار المعارف للنشر والتوزيع إن المعرض شهد إقبال ممتاز خاصة في جناح دار المعارف حيث يوجد جميع الأقسام، مضيفًا أن الإقبال كان ضعيف في البداية بسبب قلة الدعايا، وأصبح أفضل من السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن كتب الأدب والأطفال هي الأكثر مبيعا.

وقال مصطفى سالم، ممثل دار عين، إن إسكندرية تعتبر العاصمة الثانية بعد القاهرة في القراءة، ويوجد إقبالا على المعرض وما يساعد على ذلك هي الفعاليات التي تنظمها المكتبة في ضوء المعرض، متفقًا مع «صالح» أن كتب الأدب كانت الأكثر مبيعا، حيث إن القراء من سن الشباب يهتمون بالكتب الأدبية والروايات التاريخية، وروايات الرعب والروايات المترجمة على حد تعبيره.

الصباح: ضعف الإقبال والدعاية لم تكن جيدة

واختلف أيمن الصباح، ممثل دار فكرة على مستوى الإقبال، وقال إن الإقبال كان ضعيفا، وأن الدعايا لم تكن جيدة، مضيفا «الناس بتيجي بيستغربوا، وبيقولوا مكناش نعرف أن في معرض»، مؤكدًا أن الإقبال كان بعكس ما كان من المتوقع، وأنه مختلف تمامًا عن معرض أرض الكوتة.

وأشار «الصباح» إلى أن المعرض عندما كان يقام في الشتاء وكان الإقبال أفضل بكثير، لكن في الصيف المصيفون يأتون على آخر النهار ولا يكون لديهم الرغبة في الشراء، مضيفًا أن الشباب يأتون فقط لشراء كتب المغامرات، متفقًا مع «صالح» و«سالم» في أن كتب الأدب والفانتازيا والرعب هي الأكثر مبيعًا، لكن الكتب الثقافية والمحاسبة والقانون أرباحها قليلة جدًا.

وقال مصطفى سند عضو اللجنة التنفيذية بجناج الأزهر الشريف، وباحث بالمكتب الفني لشيخ الأزهر، إن الجناح شهد إقبال كبيرا جدًا مقارنة بالسنوات السابقة، الذي ينقسم لعدة أركان، مركز البيع، الذي به إصدارات البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، والجامع الأزهر.

ويشارك الأزهر بـ60 عنوان جديد خلال المعرض، بحسب «سند» ويوجد عدة أركان مثل الخط العربي الذي يقدم كارت عليه أسماء الزائرين، وركن الأطفال يقدم فيه ورش فنية، وركن الفتوى الذي يقوم خلاله الواعظين والواعظات بالرد على جميع الأسئلة الدينية والحياتية.

بالإضافة إلى ركن اللوحات الفنية الذي يشارك فيه مجموعة من الطلاب والطالبات المتميزين في جميع المراحل التعليمية في الأزهر، وركن المخطوطات الذي يحتوي على مجموعة المخطوطات على مر تاريخ الأزهر والخدمات التي يقدمها جناح الأزهر تكون مجانا، مضيفًا أن بيع الكتب تشمل نسبة الخصم.

تخفيضات بمناسبة آخر يوم

وقال سمير إبراهيم، ممثل دار هيئة الخدمة الروحية، وهي دار النشر المسيحية الوحيدة في المعرض، إن الإقبال ممتاز ومن كل الأعمار، وعرضت الدار تخفيضات كبيرة على معظم الكتب، سواء للأطفال أو للكبار تصل إلى 50%، مضيفًا أن أكثر الكتب مبيعا هي الكتب الدينية الأساسية كالإنجيل، وفي اليوم الأخير عرضت الدار تخفيضات أكثر.

وأكد هاني شحاتة ممثل مكتبة الشهاب العارضة في الجزء الخاص بسور الأزبكية على أن الإقبال كان جيدا في آخر 4 أيام في المعرض، وعرضت المكتبة تخفيضات في آخر 3 أيام، وشهدت المكتبة إقبالا، موضحًا أن المعرض مشابه للسنة الماضية، مشيرًا إلى أنهم كانوا متخوفين من توقيت المعرض حيث جاء بعد عيد الأضحى، مختلفًا مع «الصباح» قائلًا: «الزيون جاي يشتري مش جاي يتفرج».