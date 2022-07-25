توفير لقاح كورونا في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

أعلنت مكتبة الإسكندرية، توفير مركز لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، داخل ساحة معرض الكتاب لتطعيم المشاركين والمترددين على المعرض، في إطار حملة التطعيمات الموسعة التي تقوم بها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشر.

معرض مكتبة الإسكندرية يحافظ على صحة المواطنين

واوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة بالدولة، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، وبالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

وعي وصحة.. اهتمامات معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية

يشهد معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عدد من الفعاليات الثقافية الهامة وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي يقام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشر، وهي الدورة التي تأتي تحت شعار: «الوعي وبناء الإنسان»، وبدوره يركَّز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان، علاوة علي ذلك تم إضافة الجانب الصحي من خلال تقديم اللقاح.

فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية

ويحوي البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، 7 فعاليات ثقافية على مدار اليوم، من اصل 75 حدثًا ثقافيًا مقرر إقامتهم خلال فترة المعرض الذي بدء 18 يوليو الجاري ويختتم يوم 28 من ذات الشهر، وذلك بعدما يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.