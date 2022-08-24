التصريح بدفن سائق لقي مصرعه في حادث بسوهاج.. «كان راجع من فرح»

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، بدفن سائق، توفي متأثرًا بإصابته في انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة 12 آخرين جميعهم من عائلة واحدة، عقب عودتهم من حفل زفاف بمحافظة أسوان، متجهين إلى محافظة الجيزة.

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ومصابين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

بالانتقال إلى موقع البلاغ بمحافظة سوهاج، وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة «عبد الدايم م ا» 57 عاما، سائق، ويقيم بمحافظة الجيزة، قادمة من محافظة أسوان اتجاه محافظة القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة متأثرًا بإصابته، وإصابة كل من زوجة قائد السيارة «هناء ا م» 52 عامًا، مدرسة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلهما «سمير ع م»، 12 عاما، تلميذ مصاب لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابنتهما «فاطمة ع م ا» 16 عاما، طالبة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«علاء ا» 54 عاما، عامل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى،و«ياسين ح م ا» 15 عاما، طالب، مصاب بإشتباه كسر بالساق اليسرى، و«ملك ح م ا» 17 عامًا، طالبة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطفلة «رودينا ح م» 12 عاما، تلميذة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«عبد المنعم م ا م» 54 عاما، مهندس زراعي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«لمياء ا ح» 37 عاما، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد ر ع» 23 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالفخذ الأيمن والضلوع، و«محمد ص ع» 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشخص مجهول في العقد الثاني من العمر مصاب بغيبوبة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الجيزة، أبناء عمومة، كانوا بحفل عرس لأحد أبناء العائلة بناحية أسوان، متجهين لمحل سكنهم بمحافظة الجيزة عقب إنتهاء حضور العرس.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج.