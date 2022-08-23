الإعدام لعامل قتل زوج عشيقته بمساعدتها في سوهاج.. خدروه وخنقوه

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وهادى هائل، بأمانة سر خالد سلامة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالإعدام شنقا، في تهمة قتل مواطن بمساعدة زوجة المجنى عليه، بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

منوم في الشاي وخنق

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر عام 2015، بدائرة مركز البلينا، عندما قامت المدعوة «س. ع.»، بمساعدة شخص تربطها به علاقة آثمة يدعى «ع. ح.»، مقيم بدائرة المركز، على التخلص من زوجها، ليخلوا لهما الجو معا، حيث وضعت الزوجة لزوجها الأقراص المنومة في الشاي، عقب عودتة للمنزل مساء، وعندما غاب عن الوعي، استدعت عشيقها الذي خنق الزوج بواسطة شال حريمي، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتركه جثة هامدة، وغادر المنزل.

إحالة الواقعة للجهات المختصة

وجهت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج، للمدعو «ع. م.»، عامل، تهمة قتل المجنى عليه «ح. خ.»، مع سبق الإصرار والترصد، بمساعدة زوجة المجنى عليه المتهمة «س. ع.»، بأن قامت المتهمة بشل مقاومته بوضع أقراص فى كوب الشاى حتى سقط مغشيا عليه، فقام المتهم عقب ذلك بخنقه مستخدما «شال»، حتى قتله وأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.