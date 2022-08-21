المؤبد لمتهمين قتلا شخصا بأعيرة نارية لخلافات مالية في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة شخصين بالمؤبد، لاتهامهما بقتل مواطن، بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، لخلافات مالية بينهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، وأمانة سر صلاح تمام.

خلافات مالية

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس عام 2018، بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، عندما قام «ع . ي»، 37 عاما، و«ف . ص»، بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه «ح . أ»، من سلاح ناري بحوزة الأول، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم، وفر المتهمان، وتم ضبطهما لاحقا بواسطة الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية لجهات التحقيق.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمتهمين تهمة قتل المجني عليه وذلك مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق المتهم الأول وابلًا من الأعيرة النارية صوب المجني عليه من سلاح كان بحوزته، اثناء تواجد المتهم الثاني، وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد عليهما.