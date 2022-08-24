التصريح بدفن مهندس سقط من أعلى سقالة بالطابق الثالث في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا شرق محافظة سوهاج بدفن مهندس عشريني، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية؛ لمتابعة أعمال صب خرسانة سقف الطابق الثالث بمركز الإصلاح والتأهيل بأخميم الجديدة، تحت الإنشاء، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

سقوط مهندس من الطابق الثالث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بوصول «. ا. ف- 23 سنة- مهندس مدني بشركة خاصة- ويقيم القليوبية»، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وأفاد كل من: «ح. ا. ح- 23 عاما- مهندس مدني بذات الشركة، و«ح. ا. ح» 27 سنة، مهندس مدني بذات الشركة- ويقيمان دائرة المركز، شاهدين على الواقعة، بأنه أثناء تواجد المذكور بعمله أعلى سقالة خشبية لمتابعة أعمال صب خرسانة سقف الطابق الثالث، بمركز أخميم الجديدة تحت الإنشاء، اختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما نتج عنه وفاته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سقوط نجار من أعلى سقالة خشبية

في وقاعة أخرى، أصيب نجار مسلح بإحدى شركات المقاولات، باشتباه كسر بعظام الجمجمة؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية من الطابق الثالث.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، مفادها وصول المدعو «أ. ي. ش- 45 عاما- نجار مسلح بإحدى شركات المقاولات، بدائرة مركز المراغة».