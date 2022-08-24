94 رحلة طيران أوروبية تقل 14 ألف سائح إلى مطاري الغردقة ومرسى علم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الأربعاء، 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 94 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

َوصول 14 ألف سائح على متن 94 رحلة طيران

وأكد مصدر ملاحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف عن استقبال مطاري الغردقة ومرسى علم، نحو 14 ألف سائح على متن 94 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية احترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب، وقياس درجة الحرارة الركاب وإنهاء إجراءات الوصول في سهولة وأسرع وقت.

انتعاش القطاع السياحي

بدوره، كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن استعدادات فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال آلاف السائحين، اليوم الأربعاء على متن 94 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية.

أشار الخبير السياحي، إلى أن السياحة الألمانية تأتي في مقدمة الجنسيات الوافدة للمدن السياحية المصرية خلال الشهر الجاري، ثم السياحة البولندية والتشيكية، لافتا إلى أن القطاع السياحي شهد نموًا كبيرًا الموسم الحالي مقارنةً بالموسم السياحي العام الماضي، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الدولة في دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة.