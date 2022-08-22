ضبط راكب في مطار الغردقة أثناء محاولة تهريب 34 شريط ترامادول

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون المخدرات رقم 182 لسنه 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

الاشتباه في راكب مصري قادم من ألمانيا

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هامبورج على رحلة طائرة الخطوط الجوية الألمانية، اشتبه محمد عادل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر ناصر مأمور الفحص ورامى مروان رئيس القسم فتلاحظ وجود شرائط دواء.

وبالعرض على هشام شرارة مدير الجمرك، كلف محمد مهران مأمور الجمرك، ومحمود رفعت رئيس القسم، تحت إشراف راضي مجدي مدير الحركة، بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 34 شريطًا بكل منها 10 أقراص بإجمالي 340 قرصًا و200 مليجرام من عقار الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وقام بالتحريز عمر البارودي وأحمد مسعد بحضور مصطفى جنيدي بالأمن الجمركي .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.