رادارات بالأنفاق والطرق لرصد مخالفات قائدي المركبات.. «فيديو»

استعرضت الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أهم خصائص المنظومة الإلكترونية لإدارة الحركة المرورية، حيث يتم رصد حركة المرور من خلال التقنيات الحديثة لكاميرات المراقبة بالشوارع، إلى جانب الدفع بعدد من الرادارات في الشوارع والمحاور المختلفة، ومنها ما يرصد مخالفات السرعة وحزام الأمان.

وضع رادارات جديدة في الأنفاق

كما يجري أيضا رصد السائقين غير الملتزمين بالحارات المرورية على الطرق وقائدي المركبات الذين يتحدثون في الهاتف، فضلا عن وضع رادارات جديدة في الأنفاق لحساب السرعة بداية من دخول السيارة النفق وحتى الخروج منه، كما تم دعم رجال المرور أيضا بكاميرا محمولة على الزي الشرطي لتوثيق الحدث.

الملصق الإلكتروني يساهم في حل المشاكل المرورية

كما تمت إضافة الملصق الإلكتروني للمساهمة في حل العديد من المشكلات المرورية، ويتم تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من تسهيل الإجراءات.

وناشدت مذيعة برنامج «8 الصبح» المواطنين بعدم تحذير بعضهم البعض من اللجان والرادارات على الطرق خصوصا طرق السفر لأن ذلك يساعد الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا على الهرب من المساءلة القانونية.