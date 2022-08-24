تانيا قسيس: متحمسة للقاء جمهور مهرجان القلعة

وصلت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس القاهرة قبل يومين، استعدادا لحفلها بمهرجان القلعة للموسيقى والفنون في دورته الثلاثين، والمقامة في الوقت الحالي بقلعة صلاح الدين الأيوبي وسوف تستمر الفعاليات حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

بروفات حفل تانيا قسيس

وأجرت تانيا قسيس بروفتان على حفلها، واحدة أمس، وواحدة أول أمس بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تغني تانيا عددا من أغاني فيروز بالإضافة إلى برنامج متنوع تغنيه اليوم على خشبة مسرح محكى القلعة، ومن المقرر أن تغني أيضا تانيا أغنية جديدة لها باللهجة المصرية تقدمها للمرة الأولى.

وقالت تانيا قسيس في تصريحات لـ«الوطن» معربة عن سعادتها الكبيرة للغناء بمهرجان القلعة، وسط عدد كبير من الجمهور المصري، مشيرة إلى أنها متحمسة للغاية للقاء الجمهور المصري القريب للغاية من قلبها متمنية أن تقدم برنامجا موسيقيا خفيفا على قلبهم ويستمتعون به.

تانيا قسيس في ضيافة التاسعة

ومن المقرر أن تحل غدا تانيا قسيس ضيفة على الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج «التاسعة» غدا الخميس ومن المقرر أن تتحدث عن زيارتها لمصر وحفلتها بالقاهرة، كما تكشف عن جديدها من حفلات وأغاني كثيرة، ومن المقرر أن تغني عدد من أغانيها الجديدة أبرزهم أغنيتها الجديدة مع الملحن عمرو مصطفى.

وتانيا قسيس قدمت عدد من الأغاني والاحتفالات في عدد كبير من دول العالم ومن أبرزهم حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.