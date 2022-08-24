رئيس مجلس مدينة أسوان: خطة لتطوير شامل لمحيط مسجد الطابية الأثري

قال المهندس سيد مدني، رئيس مجلس مدينة أسوان، إنّ مسجد الطابية يقع وسط مدينة أسوان، وهو من أقدم المساجد الأثرية بالمحافظة، ويرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وهو عبارة عن تلة جبلية وطابية عسكرية وأول مدرسة حربية في عهد محمد علي باشا، وتحول إلى مسجد في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، واستمرّ العمل به لمدة 4 سنوات، وافتتح في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

طابع تاريخي ومزار سياحي ساحلي

وأضاف رئيس مجلس مدينة أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هذا المكان له طابع تاريخي ومزار سياحي ساحلي وطابع ديني لأهالي أسوان جميعا وتقام فيه الأعياد الدينية، وهذا المقصد السياحي مزار للسائحين الذين يتوافدون على مدينة أسوان».

مشروع لإحياء المنطقة بتطوير شامل على مرحلتين

وتابع رئيس مجلس مدينة أسوان: «سنبدأ مشروعا لإحياء المنطقة بتطوير شامل على مرحلتين، الأولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الذي يطل على 4 شوارع منها 2 شارع رئيسيين و2 شارع فرعي، وسيتم توسعة بعض الشوارع وسيكون هناك حارتين مروريتين ومكان لانتظار السيارات لرواد المسجد والزائرين».

تكلفة المرحلة الأولى 13 مليون جنيه وتم اعتماد الرسومات الهندسية

وأشار رئيس مجلس مدينة أسوان، إلى أنّ تكلفة المرحلة الأولى 13 مليون جنيه، وجرى اعتماد الرسومات الهندسية تحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للتطوير، لافتًا إلى أنّ المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أشهر بداية من سبتمبر المقبل، ثم تبدأ المرحلة الثانية لتطوير المسجد وما يحيط به من حدائق، كما سيتم توسعة شارع الحدادين لتسيير الحركة المرورية.