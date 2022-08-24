ميشال عون ونجيب ميقاتي يبحثان تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بقصر الرئاسة في «بعبدا»، وتناول اللقاء بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل، فيما انتهى اللقاء إلى استكمال التشاور في وقت لاحق.

لقاء اليوم هو الرابع بين عون وميقاتي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة

ويعد لقاء اليوم هو الرابع بين عون وميقاتي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في يونيو الماضي، إلا أن الخلافات حول بعض الأسماء المرشحة لحقائب وزارية حالت دون إعلان تشكيل الحكومة حتى الآن، وهو ما ينذر باستمرار تعطيل تشكيل الحكومة حتى نهاية عهد الرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.